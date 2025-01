Rafa Kalimann malha acompanhada de Nattan

A influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann mostrou que malhou no fim da noite dessa terça-feira (28), acompanhada do namorado, Nattan. Ela publicou um vídeo em que aparece fazendo abdominal, enquanto o artista segura suas pernas. O cantor ainda dava um beijo na namorada entre uma repetição e outra.

“O estímulo”, escreveu a ex-BBB e atriz na legenda dos Stories, brincando com a situação.

Após o treino, o casal ainda foi andar de bicicleta. Nattan apareceu carregando Rafa enquanto pedalava. Os dois cantaram o hit Love of My Life, do Queen, enquanto se exercitavam.

O casal assumiu o namoro em dezembro, dias após Rafa anunciar o término com o ator Allan Souza. Nattan também terminou um namoro de anos com a influenciadora digital Layla Samylle antes de iniciar o novo relacionamento.