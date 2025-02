Nattan compartilha momento romântico com Rafa Kalimann na chuva

O cantor Nattan publicou um vídeo romântico nas redes sociais, nesta sexta-feira (21), em que aparece dando um beijo na namorada, a atriz e ex-BBB Rafa Kalimann, embaixo da chuva, na rua de um condomínio.

A artista estava usando um vestido longo branco, e o cantor traje casual. Desde que iniciaram o relacionamento, o casal compartilha momentos fofos juntos na internet.

Veja também Zoeira Cantor americano se muda para Salvador após perder casa em incêndios de Los Angeles Zoeira No ar em 'História de Amor', Ricardo Petraglia mudou de nome e se converteu ao islamismo

Rafa e Nattan estão juntos desde novembro do ano passado, mas tornaram o romance público em dezembro. O pedido oficial de namoro aconteceu durante uma viagem dos dois a Portugal. O momento também foi registrado e publicado nas redes sociais.

"Amor da minha vida"

Ao Gshow, em entrevista recente, Nattan falou sobre o relacionamento: “Passei anos e anos encontrando a Rafa em vários momentos. Meses no Dança dos Famosos, onde começou nossa amizade, mal sabia eu que passava sempre pelo o amor da minha vida e não sabia que era ela. Depois a gente se encontrou na gravação do Caldeirão de Verão e as especulações já estavam acontecendo. E, de fato, por acaso a gente estava se encontrando com muita frequência, talvez o destino? [risos]”.

“Acho que usei isso a meu favor! Gerou uma expectativa e um desejo no meu coração e deu certo. Difícil foi convencer essa ariana que o amor da vida dela era um leonino, a braveza dela versus a minha autoestima [risos], no final a nossa felicidade é o que importa e estamos muito felizes”, declarou ele.