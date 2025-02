Cantor americano se muda para Salvador após perder casa em incêndios de Los Angeles

O cantor jamaicano-americano Masego contou em um vídeo publicado no YouTube que se mudou para Salvador, no Brasil, após perder a casa nos incêndios que afetaram Los Angeles, no início do ano.

No vídeo, ele declarou seu amor pela capital baiana, e explicou sua atual fase de vida: a do desejo de estar cercado de amor e em conexão com todos ao seu redor.

“Quero curar minha vida para ser cercado de amor. Não coisas, não correntes, não mansões, só amor. Isso é tudo que eu preciso. Eu já vivo isso há anos. É por isso que eu busco as culturas raiz, as pessoas de verdade, aquelas que vivem, respiram e exalam autenticidade. Eu não vou a lugar nenhuma para ser salvador, eu vou para ser vizinho, para fazer parte da comunidade, para mostrar amor e sentir amor de volta, talvez dez vezes mais”, diss.

Na descrição do vídeo, Masego destacou o importante papel que a experiência em Salvador está desempenhando em sua vida: “Salvador me mostrou o que significa realmente sentir-se vivo novamente. Nada de meio-termo. Apenas amor ou ódio”.

Em outro vídeo do seu canal, o artista contou que estava viajando pelo Brasil, quando soube do que estava acontecendo na Califórnia. Foi quando ele pediu a um amigo para retirar de sua casa destruída apenas o seu saxofone e outros itens de valor sentimental.

“Não pedi para pegarem joias, nem os prêmios que ganhei, nem o certificado do Grammy. Nada disso passou pela minha cabeça. Só a música, os álbuns de fotos, as abotoaduras”.

Masego tem 31 anos, e ficou conhecido pela faixa viral “Tadow”. O artista já fez, inclusive, shows no Brasil, com passagens pelo Afropunk Bahia, em 2022.