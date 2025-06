Jade Barbosa exibe barriga da 1ª gravidez

A ginasta Jade Barbosa exibiu a barriga da primeira gravidez nas redes sociais, nesta quinta-feira (26). O bebê é fruto do relacionamento da brasileira com administrador de empresas Leandro Fontanesi.

Os dois se casaram em setembro de 2024, numa cerimônia realizada em São Paulo. O anúncio da gravidez foi feito no início do mês de junho, com um vídeo fofo mostrando um collant de ginástica artística no tamanho infantil.

Afastada de competições

Jade está afastada das competições desde a conquista da medalha de bronze com a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Durante esse período, além de casar, a ginasta passou por uma cirurgia no joelho direito, visando corrigir uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior.

Apesar do afastamento, Jade já disse que não pretende se aposentar da ginástica.