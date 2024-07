Brasil disputa final em equipes da ginástica artística feminina; veja horário e onde assistir

O time de ginástica artística feminino do Brasil vai disputar nesta terça-feira (29) a final entre equipes nas Olimpíadas de 2024. A disputa vai começar a partir das 13h15 (horário de Brasília), na Arena Bercy, em Paris.

A atual equipe vice-campeã mundial é formada por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. As meninas se classificaram para esta final na 4º colocação dentro da classificação geral com 166.499 pontos. Estados Unidos (172.296), Itália (166.861) e China (166.628) terminaram na frente do Brasil.

Legenda: Júlia Soares, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa após disputa nas classificatórias Foto: Miriam Jeske/COB

As notas equivalem à somatória geral do desempenho das atletas em quatro aparelhos: salto, barras paralelas, trave e solo. A ginástica é uma das grandes apostas do Brasil nos jogos olímpicos de 2024, e o time brasileiro sonha em conquistar uma medalha inédita por equipes.

Veja a ordem dos aparelhos e as atletas que irão disputar em cada um:

Paralelas

Lorrane Oliveira

Flávia Saraiva

Rebeca Andrade

Trave

Júlia Soares

Flávia Saraiva

Rebeca Andrade

Solo

Júlia Soares

Flávia Saraiva

Rebeca Andrade

Salto

Jade Barbosa

Flávia Saraiva

Rebeca Andrade

ONDE ASSISTIR A FINAL

A disputa será transmitida pela TV Globo, Sportv e no youtube pela Cazé TV.

BRASIL NAS FINAIS INDIVIDUAIS

Além da decisão por equipes, o Brasil também vai disputar outras finais individuais. No individual geral, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva vão representar o Brasil. Na trave, Rebeca também está classificada ao lado de Júlia Soares. Andrade ainda disputa as finais de salto e solo.