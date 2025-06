Mascarado em A Viagem: relembre quem foi e o mistério por trás do personagem da novela

Muitos pensam que "A Viagem", em reprise no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo, é uma novela apenas sobre vida após a morte de acordo com a doutrina espírita, mas a verdade é que a trama é feita de vários outros mistérios. E um deles envolve o emblemático Mascarado — que aparece disfarçado na maior parte do folhetim.

Interpretado pelo ator Breno Moroni, o personagem surge como uma figura misteriosa que entretém as crianças da comunidade que abriga a pensão da dona Cininha (Nair Bello). O núcleo conta, ainda, com Tibério (Ary Fountoura), Agenor (John Herbert), Fátima (Lolita Rodrigues), Lisa (Andréa Beltrão) e outros.

Legenda: O Mascarado aparece em diversos momentos ao longo da trama, tanto interagindo com outros personagens como lutando por alguma causa social Foto: TV GLOBO / Bazilio Calazans

No decorrer da história escrita por Ivani Ribeiro, vários personagens acreditam conhecer quem está por trás da máscara do personagem misterioso. É o caso da Fátima, que acredita que o Mascarado é um antigo perseguidor seu, e de Estela (Lucinha Lins), que teme ser seu ex-marido, Ismael (Jonas Bloch).

No entanto, o Mascarado está mesmo no passado de Carmen (Suzy Rêgo), a melhor amiga de Lisa.

Quem era o Mascarado na novela A Viagem?

Em "A Viagem", o Mascarado é Adonay, ex-noivo de Carmen. Ele vive disfarçado desde que sofreu um acidente de avião que desfigurou seu rosto.

Legenda: O rosto do Mascarado foi desfigurado em um acidente de avião Foto: Divulgação/TV Globo

O personagem não fala por uma decisão criativa do ator, Breno Moroni, que também é mímico e sugeriu que ele se comunicasse apenas por gestos, para despertar a curiosidade tanto dos telespectadores como dos moradores da vila onde se passa a história.

Qual a relação de Carmen com o Mascarado?

Carmen e Adonay, o Mascarado, foram noivos anos antes do início da trama principal de "A Viagem". Eles se separaram após o personagem sofrer um acidente de avião. A história do casal é contada por Carmen para Lisa logo no início da novela.

Legenda: Mascarado e Carmen eram noivos Foto: Reprodução/Globoplay Novelas

Os dois se reencontram sem Carmen saber que o Mascarado é Adonay, até que a verdade vem à tona e eles reatam o relacionamento, mas sem um final feliz.

Com quem Mascarado fica na novela?

Mascarado fica com Carmen, sua ex-noiva. Os dois reatam o relacionamento após a amiga de Lisa descobrir quem está por trás da máscara do personagem misterioso.

No entanto, o casal não fica muito tempo junto. Isso porque, contrariando a vontade de Carmen, Mascarado se recusa a fazer cirurgias plásticas para voltar a ser quem era e prefere continuar entretendo crianças com sua nova e emblemática personalidade.

Legenda: Em 'A Viagem', o Mascarado é interpretado por Breno Moroni Foto: Reprodução/Globo

Qual o final do personagem na novela?

Depois de fazer duas cirurgias plásticas e perceber que não quer voltar a ser Adonay, Mascarado abandona Carmen e a deixa com uma carta de despedida. Ele conta seus planos apenas para seu melhor amigo, Tibério, com quem mantém contato.

Legenda: O personagem misterioso ganhou popularidade entre os telespectadores da novela Foto: Reprodução/Globoplay Novelas

Como é o rosto do Mascarado?

O rosto do Mascarado em "A Viagem" é completamente desfigurado e repleto de cicatrizes, motivo pelo qual ele usa uma máscara para escondê-lo.

O segredo do personagem é revelado apenas na reta final da novela. O primeiro a descobrir é Tibério.

Legenda: Desfigurado e repleto de cicatrizes, o rosto do personagem é revelado na reta final da novela Foto: Reprodução/Globoplay Novelas

Por onde anda o ator Breno Moroni, intérprete do Mascarado

Breno Moroni é ator, mímico e artista circense. Ele foi escolhido pelo diretor Wolf Maya para interpretar o Mascarado após dois outros atores recusarem o papel, acreditando que as falas seriam poucas e que o personagem seria irrelevante.

Legenda: Breno Moroni interpretou Adonay, o misterioso Mascarado em A Viagem Foto: Reprodução

Porém, foi a habilidade de Breno com mímica que tornou o Mascarado tão carismático e popular entre os telespectadores da novela. "Eu me sentia como um super-herói que andava disfarçado pelas ruas. As pessoas falavam de mim sem saber quem eu era", lembrou o artista ao Gshow. Atualmente, ele tem 71 anos.

Na Globo, ele também integrou o elenco de "O Clone" (2001) e "Kubanacan" (2003). Hoje, mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e se dedica às artes cênicas.