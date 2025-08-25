Técnica de enfermagem morre após veículo colidir em poste e muro em Tianguá

A técnica de enfermagem Cleide Costa faleceu, nesse domingo (24), após o carro em que estava colidir contra um poste e um muro na zona rural de Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba. Informações preliminares indicam que o veículo era conduzido pelo companheiro dela, que sobreviveu ao sinistro de trânsito.

À reportagem, uma fonte ligada à Prefeitura da Cidade detalhou que, no início da manhã, o casal retornava de uma festa em Ubajara pela CE-187, que liga ambas as cidades, quando na localidade tianguaense de Pitanga colidiu contra o poste e a mureta de uma residência.

O momento foi flagrado por uma câmera de segurança do imóvel. Nas imagens, é possível observar um veículo vermelho trafegando pela via, aparentemente em alta velocidade, quando parece perder o controle e se choca contra as estruturas. (Assista abaixo)

Veja colisão

A maior parte do impacto foi do lado do passageiro, que seria onde estaria Cleide, conforme relato da fonte. Devido aos ferimentos, ela faleceu ainda no local do sinistro.

O companheiro dela teria fraturado ambos os braços e foi encaminhado para um hospital da região, onde permaneceu hospitalizado até a manhã desta segunda-feira (25), quando recebeu alta.

Ainda no domingo, a Prefeitura de Tianguá publicou uma nota de pesar lamentando a morte da técnica de enfermagem.

"Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor", diz o comunicado.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.