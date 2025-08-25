Diário do Nordeste
Técnica de enfermagem morre após veículo colidir em poste e muro em Tianguá

Ela e o companheiro retornavam de uma festa no município vizinho quando aconteceu o sinistro de trânsito

Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 11:09)
Ceará
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, a técnica de enfermagem Cleide Costa e, à direita, o momento em que o carro em que ela estava colide contra poste e muro e causa a morte dela na zona rural de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, no Interior do Ceará
Legenda: Lado do passageiro teve impacto direto com estruturas
Foto: Reprodução

A técnica de enfermagem Cleide Costa faleceu, nesse domingo (24), após o carro em que estava colidir contra um poste e um muro na zona rural de Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba. Informações preliminares indicam que o veículo era conduzido pelo companheiro dela, que sobreviveu ao sinistro de trânsito. 

À reportagem, uma fonte ligada à Prefeitura da Cidade detalhou que, no início da manhã, o casal retornava de uma festa em Ubajara pela CE-187, que liga ambas as cidades, quando na localidade tianguaense de Pitanga colidiu contra o poste e a mureta de uma residência. 

O momento foi flagrado por uma câmera de segurança do imóvel. Nas imagens, é possível observar um veículo vermelho trafegando pela via, aparentemente em alta velocidade, quando parece perder o controle e se choca contra as estruturas. (Assista abaixo)

Veja colisão

A maior parte do impacto foi do lado do passageiro, que seria onde estaria Cleide, conforme relato da fonte. Devido aos ferimentos, ela faleceu ainda no local do sinistro. 

O companheiro dela teria fraturado ambos os braços e foi encaminhado para um hospital da região, onde permaneceu hospitalizado até a manhã desta segunda-feira (25), quando recebeu alta.

Ainda no domingo, a Prefeitura de Tianguá publicou uma nota de pesar lamentando a morte da técnica de enfermagem. 

"Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor", diz o comunicado. 

Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno. 

