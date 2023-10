Mãe e filha são baleadas em tentativa de latrocínio em Fortaleza

Mãe e filhas foram baleadas por disparos de arma de fogo, na manhã desta terça-feira (3), no bairro Vila Peri, em Fortaleza. Marverine Araújo Silva, de 50 anos, e Manoele Cristina Silva Matias, 21 anos, foram alvejadas após um suspeito, em uma moto, assaltá-las. O caso é investigado como tentativa de latrocínio pelo 5º Distrito Policial. Ninguém foi preso.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança próxima à Rua Gabriel Fiuza, por volta de 5h da manhã. As vítimas estavam na calçada, quando foram abordadas pelo suspeito que aponta uma arma a elas. Marverine entra em confronto com o homem após ele atingir Manoele, que cai no chão. O celular da mulher de 50 anos foi roubado.

As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Manoele sofreu uma perfuração nas costas, na lombar ao lado direito, e se encontra em estado grave. Já Marverine foi alvejada entre o queixo e o pescoço. O suspeito, segundo relato das vítimas a Polícia Militar, estava em uma moto Titan vermelha.