Casal é preso por esconder drogas dentro de fralda de bebê em Iguatu

Um homem foi preso e uma adolescente apreendida nessa segunda-feira (2), em Iguatu, após serem flagrados em posse de entorpecentes escondidos dentro da fralda de um bebê de um ano. Ao todo, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), oito trouxas de maconha foram apreendidas durante a abordagem do casal.

O caso foi registrado no bairro Paraná, quando equipes da Delegacia Regional do município avistaram os dois com a criança em uma motocicleta. Inicialmente, o homem e a adolescente foram vistoriados e nada foi encontrado. Entretanto, após demonstração de nervosismo por parte do casal, a droga foi localizada na fralda do bebê de colo que estava com os dois.

O homem foi identificado como José Hugo de Lima Holanda, de 20 anos, já responde pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, receptação e roubo. A adolescente, que tem 17 anos, não teve a identidade revelada.

Ainda conforme as informações policiais, o material foi apreendido e os suspeitos conduzidos para a Delegacia. José Hugo de Lima Holanda foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, com o agravante do envolvimento de um bebê no crime.

Além disso, um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas foi lavrado em desfavor da adolescente, mãe da criança, enquanto os dois seguirão à disposição da Justiça. Por conta do caso, o bebê de um ano foi entregue ao Conselho Tutelar da região, aponta a SSPDS.