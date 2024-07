Lutador de jiu-jitsu é morto a tiros no bairro Vila Peri, em Fortaleza

Lutador de jiu-jitsu, um jovem identificado como Pedro Eduardo, de 29 anos, foi morto a tiros em uma rua do bairro Vila Peri, em Fortaleza. O crime, que está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), ocorreu na manhã do último sábado (13).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência.

A investigação do caso segue em andamento, sendo conduzida pela 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (9ª DHPP) da PCCE.

AMIGOS LAMENTAM

Através de publicação nas redes sociais, a Escola da Guarda, onde Pedro dava aulas de jiu-jitsu, lamentou a morte do professor.

“Hoje, o céu tá cinza, a alegria se escondeu e tô com medo, porque nossa escola jamais será a mesma sem você! Vai com Deus, amigão, vai na paz e não esquece da gente, porque jamais esqueceremos de você!”, diz publicação da escola nas redes sociais.

Ao Diário do Nordeste, o dono da escola, Edilson Albuquerque, disse que Pedro começou no local há cerca de 10 anos, como aluno e, depois de se tornar faixa preta, virou professor. "[Era] Muito querido por todos. Ele amava demais o que fazia, amava o jiu-jitsu, amava lutar e ensinar, ajudar as outras pessoas", afirmou.

Nos comentários da postagem, colegas e alunos também deixaram mensagens de carinho. “[Ele estava] sempre chamando a galera para treinar, ficava ‘felizão’ quando o tatame estava cheio. Descanse em paz, Pedrinho”, escreveu uma usuária.

Outro perfil destacou o constante bom-humor do lutador: “Que sorte a nossa de ter conhecido esse cara. Sempre lembrarei de você com um sorriso fácil e uma gargalhada única. Descanse em paz!”.

DENÚNCIAS

A população pode compartilhar informações sobre o caso através do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou do contato (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Também é possível encaminhar as informações para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.