Motorista de topique intermunicipal é morto a tiros em Fortaleza

Um motorista de topique intermunicipal, que ainda não teve a identidade revelada, foi morto a tiros por volta de 13h desta segunda-feira (15), no bairro Messejana, em Fortaleza. O autor dos disparos está foragido. O homicídio é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A topique era da linha Fortaleza-Quixadá e quando a ação criminosa ocorreu possuía passageiros no coletivo. Conforme testemunhas relataram à Rádio Verdinha, o suspeito se passou por passageiro, entrou no veículo e disparou seis tiros contra o homem.

"A vítima, um homem ainda não identificado formalmente, foi morta em uma via pública. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE seguem em diligências na região. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi ao local", disse a SSPDS, em nota.

A vítima estava atuando como folguista, substituindo o titular da linha. O Diário do Nordeste apurou que não houve assalto ou tentativa de assalto.

Crimes em Fortaleza

Até a publicação desta matéria, a reportagem apurou cinco homicídios foram registrados em Fortaleza e na Região Metropolitana, nesta segunda-feira (15).

Os casos ocorreram nos bairros Genibaú, Canindezinho, Messejana, e no José Walter, todos na capital cearense. Outro assassinato foi registrado em Pacajus.