Polícia prende suspeito de chacina em Limoeiro do Norte; outro é morto após troca de tiros

Um homem de 24 anos foi preso na tarde deste domingo (14) suspeito de participação na chacina de Limoeiro do Norte. Outro suspeito foi morto em uma troca de tiros com a polícia, informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem foi preso com uma pistola, munições, drogas, balança de precisão e dinheiro. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, crime contra a fé pública e roubo a residência.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Já o outro suspeito morreu em troca de tiros com a polícia. Segundo nota da SSPDS, o homem chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Ele ainda não foi identificado formalmente.

Chacina em Limoeiro

Quatro pessoas foram mortas a tiros em chacina na zona rural do município de Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, neste domingo. As vítimas são todas do sexo masculino, de acordo com a Polícia Militar, e foram assassinadas em uma residência. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida a um hospital da região.

Entre as vítimas, está um jovem de 23 anos que tinha passagem por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As outras três pessoas ainda não foram identificadas formalmente, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Segundo registros do local, uma delas usava tornozeleira eletrônica.