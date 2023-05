Câmera de segurança flagra homem agredindo cachorro com paulada no bairro Vila Peri

Um cachorro da raça Dachshund (salsicha) foi agredido a paulada por um homem no bairro Vila Peri, em Fortaleza, na última segunda-feira (22). A ação foi flagrada por uma câmera de segurança na rua Lins do Rego, onde o canino reside com a família de tutores. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso como crime de maus-tratos.

O animal estava próximo a uma calçada quando o homem aparece andando com uma estrutura de madeira em direção a ele. O agressor dá uma única paulada e o cachorro sai correndo assustado, aparentemente arrastando as patas traseiras.

VÍDEO

De acordo com Nicélio Costa do O, o cachorro se chama Kaique e mora com os pais dele no bairro há muitos anos. O gerente de farmácia conta que todos os moradores da rua ficaram revoltados com a agressão "aleatória".

"Meu pai senta na calçada à tarde com minha mãe e ele fica por ali. É um cachorro muito dócil, aqui na rua todo mundo conhece e gosta dele", conta Nicélio.

O animal ficou com um machucado nas costelas que chegou a sair sangue. A cunhada de Nicélio, que é veterinária, tratou o cachorro horas após a violência. O canino está bem, mas, segundo o tutor, está triste e com medo após ser agredido.

Maus-tratos

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O) feito pela família na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), os tutores do cão questionaram o motivo da agressão e o homem respondeu que o animal "estava mexendo em uns sacos de lixo da rua".

O B.O registra que o "agressor é conhecido na rua por ser violento com pessoas e animais". Em decorrência da agressão, os familiares informaram que o animal teve "lesões leves constatadas por laudo".

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que apura um caso de maus-tratos contra um animal, ocorrido nessa segunda-feira (22), no bairro Vila Peri - Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), nesta quarta-feira (24), unidade especializada que está investigando o caso", informou a PC-CE.

O Diário do Nordeste não conseguiu localizar o homem agressor apontado como o agressor do cachorro.

