Incêndio atinge transportadora de óleo diesel em Eusébio, na Grande Fortaleza

Um incêndio de grandes proporções ocorre na tarde desta quarta-feira (24) em uma transportadora de óleo diesel no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Conforme uma pessoa que trabalha em uma empresa na região, a ocorrência se deu no bairro Encantada. A fumaça preta é forte e pode ser vista de vários bairros da Capital, como Messejana, Lagoa Redonda e Aeroporto.

Fumaça se espalhou pela região; assista:

Guarnições do CBMCE estão no local para debelar as chamas. Cinco viaturas combatem o incêndio, segundo a corporação.

O reforço pode "aumentar, conforme a necessidade", segundo os bombeiros. Não há ainda relatos das dimensões dos danos.

Matéria em atualização*