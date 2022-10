Ciclistas adolescentes são atropeladas e motorista foge, em Fortaleza

Duas adolescentes que estavam de bicicleta foram atropeladas por um carro no bairro Vila Peri, em Fortaleza, nesta sexta-feira (28). Imagens de câmera de segurança mostram que o motorista do veículo de cor cinza chega a parar, mas foge momentos após o atropelamento.

As imagens obtidas pelo Sistema Verdes Mares flagram o momento do acidente, quando as jovens, que seriam colegas de escola, foram arremessadas e jogadas no asfalto. O caso ocorreu no cruzamento entre as ruas Comendador Garcia e Cardoso de Barros pouco depois das 12h.

Acidente foi flagrado por câmeras de segurança:

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local do crime.

O Diário do Nordeste solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda respostas para atualizar esta matéria.

Jovem em estado grave

A reportagem apurou com familiares que uma das jovens é Maria Kemily Abreu dos Santos, de 15 anos. Ela estava na carona da bicicleta e foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF) com ferimentos graves.

Um tio da menina informou que ela está intubada e vai ter de passar por cirurgia. Não há informações sobre a identificação e o estado de saúde da outra adolescente.

Ainda conforme parentes da jovem, Kemily havia acabado de fazer a sobrancelha da colega, que se ofereceu para dar uma carona a ela para casa, momento em que a dupla foi atropelada.

Veículo abandonado

O veículo que atropelou as adolescentes foi abandonado na rua Seifert, a alguns quarteirões da ocorrência. O condutor ainda não foi localizado.

Em vídeo, é possível ver que o motorista estaciona o veículo e começa a andar. E, em dado momento, ele começa a correr.