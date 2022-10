Veja quais linhas de ônibus vão operar no terminal da Praça Sagrado Coração de Jesus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) divulgou a lista com as novas linhas de operação do novo terminal localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus. A solenidade da entrega da reforma acontecerá nesta sexta-feira (28), pelo prefeito José Sarto.

Do total de linhas, 12 vão operar no novo terminal, 10 na Avenida Visconde do Rio Branco e 4 na Rua Pedro I. Os passageiros deverão utilizar o Bilhete Único para utilizar a integração. Os principais bairros onde as linhas irão atuar são: José Walter, Aerolândia, Messejana, Cidade dos Funcionários, Conjunto Palmeiras, Dias Macêdo, Parque Pio XII, Edson Queiroz e Serviluz. Veja a nova distribuição de linhas Terminal Sagrado Coração de Jesus

600 Messejana/Frei Cirilo/Expresso/Centro

602 Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro

603 Jardim União/Centro

604 Dias Macedo/Centro

609 Cidade dos Funcionários/Sítio São José/Centro

633 Passaré/Centro

649 Cidade dos Funcionários/Sítio São José/CMR/Centro

650 Messejana/Centro/BR Nova/Expresso

660 Cj. Palmeiras/Centro

665 Corujão/Messejana/Centro

701 Parque Américo/Centro

702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro



Avenida Visconde do Rio Branco

022 Jardim das Oliveiras/Centro

601 Aerolândia/Centro

610 Cidade Func/Cj. Alvorada/Centro

611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro

612 Cj. Tancredo Neves/Centro

613 Barroso/Jardim Violeta/Centro

666 Jardim Castelão/Centro

906 Caça e Pesca/Serviluz/Centro

501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

816 Edson Queiroz/Centro Rua Pedro I

605 José Walter/BR-116/Av. I/Centro

606 José Walter/BR-116/Av. N/Centro

625 Parque Manibura/Centro

638 Pedras / BR-116 / Centro

670 Sítio São João/Centro