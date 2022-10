Após dois anos, Expoece confirma edição com mais de 100 expositores

A Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará (Expoece), tradicional feira agropecuária do estado, reúne diversos profissionais e investidores em todas as suas edições. Após dois anos paralisado, o evento retorna com mais de 100 expositores em 2022 e expectativa de público de 200 mil pessoas durante seus sete dias de programação.

A feira se destaca por trazer uma parte do interior para a Capital, e acontece entre os dias 30 de outubro, no próximo domingo, e 06 de novembro, das 8h às 22 horas.

Em sua 66ª edição, a Expoece incrementa a economia do estado por meio da comercialização de produtos agropecuários e traz a cultura e tradição dos itens produzidos pelas cidades do interior do Ceará. ’’É com muita expectativa que a Associação dos Criadores do Ceará (ACC), que em 2022 completa 80 anos de existência, volta com essa tradicional feira. Sabemos a importância dela para a nossa cultura e economia. Vamos ter mais de 4.000 animais em exposição e mais de 100 expositores, entre eles Newland Kennedy, Foton Truckfor, Banco do Brasil e muito mais’’, comenta Braga Almeida, Presidente da Associação dos Criadores do Ceará.

A feira conta também com artesanato e comidas típicas do estado, e oferece diversão para toda a família com programações como passeios de pôneis, parque de diversões, engenho e tapiocaria. O evento acontece no Parque de Exposições Governador César Cals, localizado na Rua Cel. Raimundo Guanabara, 610, no Bairro São Gerardo, em Fortaleza, e conta com estacionamento. O acesso é livre para crianças de até 12 anos e pessoas acima de 60 anos.

Serviço

Exposição de animais na Expoece – Associação dos Criadores do Ceará

Quando: 30 de outubro a 06 de novembro

Onde: Parque de Exposições Governador César Cals

Contato: (85) 99405.8582

Instagram: @expoeceacc

