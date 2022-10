Escolas podem agendar visita à Bienal Internacional do Livro até 4 de novembro

Visitas guiadas à 14ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de novembro, no Centro de Eventos, podem ser solicitadas por escolas e instituições até a próxima sexta-feira (4). O passeio cultural é proporcionado pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) e pelo Instituto Dragão do Mar (IDM).

As visitas possibilitarão aos participantes acesso orientado à ampla programação da Bienal do Livro, que inclui apresentações e espetáculos de literatura oral, encontros com escritores, contações de história e mediações de leitura, além da tradicional feira de livros com a presença de editoras, livreiros, distribuidores e autores independentes.

A programação completa do evento ainda será divulgada.

Agendamentos

Escolas públicas de educação infantil e ensino fundamental de Fortaleza devem agendar as visitas por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME). Já as escolas públicas estaduais com sede na Capital devem procurar a Superintendência das Escolas Estaduais da Cidade (Sefor) e, as do Interior, as Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes).

Veja os canais de inscrição para outras instituições:

Escolas públicas municipais do Interior do Estado: clique aqui

Escolas da rede privada de ensino e outras instituições: clique aqui

Instituições Governamentais e Não-Governamentais: clique aqui

A Bienal

A 14ª Edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará ocorrerá no Centro de Eventos entre os dias 11 e 14 de novembro.

Em 2019, na última edição, o evento recebeu 45 mil alunos de 950 escolas que se cadastraram para as visitas guiadas. Para este ano, a expectativa é de um público ainda maior.

Além de crianças e adolescentes, também são esperados professores, cuidadores escolares, organizações e associações de bairro, gestores de bibliotecas, centros culturais comunitários, dentre outros.