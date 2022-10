Veja atitudes cotidianas no trânsito, mas que podem gerar riscos para o condutor

Infração de trânsito é qualquer ação que desobedeça às normas impostas no Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Porém, existem práticas que nem todo condutor sabe que podem prejudicá-lo e gerar situações de risco.

“A AMC vem trabalhando em várias frentes para educar de forma objetiva os condutores, com peças publicitárias nas ruas, na TV e nas redes sociais. Acreditamos que essas ações vêm surtindo efeitos e esperamos que a nossa mensagem de um trânsito mais seguro chegue a todos’’, comenta Antônio Ferreira, superintendente da AMC.

Confira a lista com práticas comuns, mas que acabam distraindo o condutor e são consideradas infrações

Dirigir apenas com uma das mãos

Ter controle total do veículo, além de manter a atenção à segurança a todo momento é indispensável no trânsito. Isso inclui dirigir com as duas mãos, de forma a garantir melhor controle do veículo. Não obedecer a essa regra e dirigir com apenas uma das mãos implica em uma infração de natureza leve, com penalidade de três pontos na CNH do condutor.

Utilizar fones de ouvido

Ainda há quem insista em falar ao telefone ao dirigir e, pensando em driblar a multa, faz uso de fones de ouvido. O ato também se configura como infração média, com quatro pontos na CNH. No entanto, caso o condutor use o fone em apenas um ouvido, há a determinação de não se fazer a atuação.

Procurar ou pegar objetos

Apesar de parecer uma tarefa simples, a prática de procurar objetos enquanto se dirige pode ocasionar acidentes graves. Por isso, é proibida, e seu descumprimento gera multa leve, com pontos na CNH.

Ajustar o banco

A posição mais adequada do banco varia muito de motorista para motorista, pois ela deve ser ajustada de acordo com o porte físico do condutor. Contudo, esse ajuste deve ser feito antes de iniciar a condução. Tentar mover o banco ou ajustar sua altura ou inclinação enquanto dirige pode ser muito perigoso, pois exige esforço do motorista e faz com que ele retire a atenção do trânsito.

Buzinar de forma prolongada

De acordo com o CTB, deve-se usar a buzina apenas de forma breve, com a intenção de alerta. Além disso, em perímetro urbano, não é permitido usá-la entre as 22h e 6h. Usar buzina prolongada e sucessivamente em qualquer pretexto constitui infração leve, com penalidade de três pontos na CNH.

