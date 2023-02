Mãe e padrasto são presos por estupro no Ceará após vítima assistir a palestra na escola e denunciar

Um casal foi preso sob suspeita de estupro de vulnerável, na cidade de Aurora, Interior do Ceará. A vítima, uma menina de 12 anos, denunciou a mãe e o padrasto após assistir a uma palestra na escola, sobre saúde mental.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no último dia 6 de fevereiro, a adolescente participou da dinâmica e conversou com um médico sobre a violência que era submetida.

O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil do Estado do Ceará, que solicitou os mandados de prisão temporária à Justiça.

Conforme o delegado Glauber Ferreira, ainda há uma segunda vítima: "diante das informações, a Polícia Civil realizou as diligências e representou pelas prisões. No decorrer das investigações ficou evidenciado que há outra vítima, uma irmã da menor".

INVESTIGAÇÃO

A Polícia afirma que o homem de 42 anos tocava a adolescente sem o consentimento da menina, enquanto a mulher, de 34 anos, teria minimizado as reclamações da filha sobre o assunto. A investigação segue em andamento.

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3543-1832, da Delegacia Municipal de Aurora.

