Chefe de grupo criminoso é preso em condomínio de luxo na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um homem considerado pela Polícia como chefe de uma organização criminosa com atuação na na Região Metropolitana da Capital foi preso neste sábado (11). A captura aconteceu em um condomínio de luxo na Praia do Futuro, em ação conjunta desencadeada pela Polícia Civil e pela Coordenadoria de Inteligência (Coin).

Conforme a Polícia, Antônio César Rodrigues Campina, de 40 anos, tem uma extensa ficha criminal por crimes de homicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e crimes de trânsito.

Com César, os policiais civis apreenderam um carro modelo Jeep Renegade, quatro celulares e um notebook, três cartões magnéticos, uma bolsa e anotações.

O investigado foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi autuado por integrar organização criminosa. Além disso, também foi cumprido um mandado de prisão contra ele. As investigações seguem, no intuito de capturar outros integrantes do grupo.

Desdobramento

A prisão de César é a continuidade de uma operação integrada, desencadeada no início deste ano. No final de janeiro, no dia 24, as Polícias Civil e Militar, em conjunto com a Coin, realizaram a apreensão de quase 400 quilos de maconha, além de centenas de psicotrópicos no bairro Parangaba (AIS 5). Um homem, que seria o responsável por esse depósito, foi preso.

Três dias depois - 27 de janeiro - a Polícia Civil apreendeu 148,9 kg de maconha e uma quantidade de cocaína, durante uma ação na cidade de Itaitinga. Além da maconha, uma quantidade de cocaína, um carro e outros objetos foram apreendidos.

As apreensões de janeiro, resultaram nas capturas de Elielton Rocha da Silva (30), conhecido como “Sarrabulho”, que já possui várias passagens por homicídios dolosos, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; Geisson Sales Ferreira (26), conhecido como “Bigode”; e Narcílio Sales Batista (23), conhecido como Loló.

Todos eles são apontados, também, como integrantes da organização criminosa chefiada por Antônio César Rodrigues.