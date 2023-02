Homem ateia fogo em carro na Praia de Iracema; vítima acredita que crime foi ordenado por dono de bar

Um incêndio criminoso em via pública foi flagrado por câmeras, na madrugada desse sábado (11), no bairro Praia de Iracema. O ataque aconteceu por volta das 2h20 e é investigado pela Polícia Civil do Ceará. Ninguém ficou ferido.

A vítima proprietária do automóvel incendiado acredita que o suspeito de ordenar o ataque é um empresário, proprietário de um bar. Eles teriam discutido recentemente devido a uma situação de perturbação do sossego alheio.

A vítima, de identidade preservada, conta que estava dentro de casa, quando ouviu o alarme do carro soar: "quando fui ao veículo, o automóvel já estava pegando fogo". Populares ajudaram a apagar as chamas, mas o carro ficou parcialmente destruído.

Nos arredores do automóvel foi encontrada uma garrafa, que supostamente foi usada no ataque para fazer coquetel molotov. Até o momento, não há informação sobre identificação do suspeito.

Ainda conforme a vítima, esta não é a primeira vez que ela é ameaçada: "É um atentado, é um caso de terrorismo. Já venho sofrendo com isso e denunciando. Um dia antes a Polícia foi acionada para ir a esse estabelecimento e no dia seguinte meu carro é incendiado".

Vítima "Existem provas, existem vídeos. Tenho medo até de sofrer um homicídio"

INVESTIGAÇÃO

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Polícia Civil apura o caso como 'dano'. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial (2º DP), unidade da PC-CE responsável por conduzir oitivas e diligências no intuito de solucionar a ocorrência, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas também pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-1344, da delegacia do 2º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos", disse a Polícia.

