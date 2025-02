Daiane Priscila Szlachta Terrez, de 34 anos, foi presa no último dia 3 de fevereiro pelos crimes de injúria, ameaça e perseguição, praticados por mais de cinco anos contra o dentista Felipe Cordeiro do Nascimento em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. A noiva dele, Bruna Mascarello, também foi alvo da stalker.

Conforme informações da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), a professora de música já era processada por esses crimes e foi presa pelo descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário.

O caso envolve a lei recente do Código Penal que tipifica o crime de perseguição, também chamado de stalking.

Conforme a PCSC, a mulher foi atendida pelo dentista em 2019 e passou a persegui-lo logo após. Cinco anos mais tarde, em 2024, foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por perseguição. A Justiça determinou medidas como a proibição de que ela se aproximasse, mantivesse contato ou mencionasse as vítimas nas redes sociais.

Medidas impostas

Segundo o g1, entre as medidas impostas pelo Poder Judiciário estavam a proibição de realizar qualquer espécie de contato com o dentista, a noiva dele e familiares do casal, seja pessoalmente, ou por meios eletrônicos; além da obrigação de manter uma distância mínima de 200 metros do dentista e da noiva dele, da casa dele, local de trabalho ou qualquer outro lugar que eles frequentem;

Ela também estava proibida de fazer menção ao nome, imagem ou qualquer referência ao dentista, noiva dele ou familiares do casal em redes sociais, mensagens eletrônicas ou qualquer outro meio público ou privado.

No entanto, Daiane cometeu diversas transgressões após a determinação das medidas cautelares, continuando a importunar as vítimas e mantendo contato físico e virtual. Em uma delas, ela chegou a invadir o prédio de Felipe duas vezes, além de ameaçar de morte ele e a noiva.

Veja também País Delegada é afastada do cargo por suspeita de envolvimento em esquema milionário de tráfico de drogas em SP País Onda de calor faz Justiça mandar governo do RS adiar início das aulas; veja detalhes

Crimes

A professora de música foi indiciada pelos crimes de injúria, ameaça e perseguição. O indiciamento ocorreu após investigação da Polícia Civil a partir de um termo circunstanciado feito contra a suspeita.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o MPSC pediu mais diligências à Polícia Civil, para ter mais elementos sobre o comportamento de Daiane. Depois disso, vai decidir se faz ou não uma denúncia contra a suspeita.

Durante a audiência de custódia após a prisão, a Justiça nomeou o advogado Jasson Paulo Neto para a defesa da suspeita. Ele disse ao g1 que Daiane Priscila Szlachta Terrez "se declara inocente e pretende provar sua inocência".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias