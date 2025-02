Onda de calor faz Justiça mandar governo do RS adiar início das aulas; veja detalhes

A Justiça do Rio Grande do Sul (RS) mandou o governo adiar o início das aulas na rede pública estadual devido à onda de calor prevista para os próximos dias. O ano letivo começaria nesta segunda-feira (10), e conforme a decisão judicial, a nova data deve ser 17 de fevereiro.

O adiamento atende a um pedido do sindicato de professores, o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (CPERS). Em nota ao portal g1, a Secretaria da Educação (Seduc) do RS informou que vai recorrer da decisão, que é caráter provisório.

"A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) estuda a decisão e elabora o recurso cabível", disse a pasta.

Nos canais oficiais da Secretaria, ainda consta que as aulas começam nesta segunda. Nenhum comunicado foi emitido sobre o assunto, o que tem gerado dúvidas em pais e responsáveis pelos alunos.

Onda de calor

Meteorologistas do site Climatempo alertaram que a onda de calor será acentuada no RS. O pico deve ser entre segunda e terça (11) em algumas regiões.

Para esta segunda, que seria o dia de volta às aulas na rede estadual do RS, as temperaturas máximas atingem 33 e 43°C, de acordo com a Defesa Civil, que emitiu alerta nessa última sexta-feira (7)

"Proteja grupos vulneráveis: cuide de crianças, idosos e animais, mantendo-os em locais frescos e ventilados", diz comunicado.

Na capital Porto Alegre as temperaturas máximas podem chegar a 40ºC. Na semana passada, algumas cidades atingiram recordes históricos, como foi o caso de Quaraí, com 43,8ºC, a maior temperatura do estado em mais de um século, segundo o Climatempo.

