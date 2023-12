Conheça 6UTTO, artista cearense que cantou com Luísa Sonza no Réveillon de Fortaleza

Uma das atrações mais aguardadas do Réveillon Fortaleza 2024, a cantora Luísa Sonza subiu ao palco do Aterrinho da Praia de Iracema no início da noite deste sábado (30) e animou o público. Além de canções de diversas fases da carreira da gaúcha, o show contou com uma participação especial: o rapper cearense 6UTTO, convidado por Luísa para cantar para o público de milhares de pessoas.

6UTTO apresentou a música "Invicto", single lançado no início deste ano. Segundo Sonza, a sugestão de convidar o rapper para participar do show veio de Preto Zezé, empresário, ativista, fundador e atual presidente global da Central Única das Favelas (Cufa), que indicou o nome do artista para a equipe da cantora.

Legenda: Cantor subiu ao palco com Luísa Sonza neste sábado (30) Foto: Ismael Soares

Nascido e criado no bairro da Sapiranga, na periferia de Fortaleza, 6UTTO começou a cantar e compor ainda na adolescência, inspirado por aulas de literatura e música.

Seus dois primeiros singles foram lançados em 2020 e renderam um convite especial: participar do documentário "Poesia que transforma", idealizado pelo poeta Bráulio Bessa. De lá para cá, trabalhou em mais canções, rimas e uniu subgêneros do rap para criar o primeiro trabalho de estúdio.

Legenda: 6UTTO é cantor e compositor Foto: Nary Gomes/Reprodução/Instagram

O artista lançou seu álbum de estreia, "Malandragem - Real sentimento de ser um vetin", há pouco mais de um mês, no fim de novembro. Para ouvir, basta acessar as plataformas digitais.