No Ceará, Luísa Sonza se 'irrita' após público cantar 'Chico' durante versão nova; veja vídeo

A cantora Luísa Sonza, 25, ficou irritada em um momento da gravação do DVD do grupo Menos é Mais, em Aquiraz (CE), na manhã desta quinta-feira (26). Em vídeo gravado pelo público, ela aparece reclamando de ouvir da plateia a versão antiga da canção "Chico" — que ela interpretava quando ainda se relacionava com Chico Moedas.

A letra original dizia: 'Chico, se tu me quiseres sou dessas mulheres de se apaixonar'. Sonza, porém, substituiu trecho por "Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar". Isso porque acabou descobrindo a traição por parte do ex.

Assista:

Em evento no Ceará, a plateia cantou a primeira versão. Luísa Sonza disparou: "P****, tá de sacanagem? Falaram Chico, vai se f***! Volta, volta, volta", pediu ela à banda. "Tem gente que ainda não aprendeu, tem que aprender", reclamou ela em seguida.

Nas redes sociais, o vídeo da cantora reclamando ganhou críticas. "Fez uma música com o nome do cara, viralizou, agora o azar é teu que deu visibilidade cedo", escreveu um usuário de rede social. "Ninguém mandou ser emocionada", afirmou outra.

Veja também

Luísa Sonza e Anitta gravam DVD do grupo Menos é Mais em Aquiraz

O grupo de pagode Menos é Mais escolheu a região da Prainha, em Aquiraz, na Grande Fortaleza, para gravar uma nova produção audiovisual. Um DVD foi registrado da madrugada desta quinta-feira (26) com imagens até o amanhecer. Anitta e Luisa Sonza participaram em feats do novo produto da banda.

Intitulado "Virado no Pagode", Duzão, Paulinho, Ramon e Goes apresentaram repertório inédito. O cantor Xand Avião foi outro nome presente em dueto com a banda.

Veja encontro das cantoras:

Anitta e Luísa Sonza gravaram feats já no amanhecer. Nos bastidores, elas chegaram a tirar fotos com alguns dos convidados. E chegaram a ser filmadas juntas posando para fotos.

Veja também

Feats

Anitta gravou com o grupo “Um Por Cento“ e “Ficadinha”. Já Luísa Sonza entregou grande interpretação da canção “Memória”.

O grupo Menos é Mais já soma seis anos de carreira. Em 2020, eles ganharam o mercado musical com o projeto “Churrasquinho do Menos é Mais”.