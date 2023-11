Whindersson Nunes chama Luísa Sonza de linda em live da ex-esposa e web reage

O youtuber e humorista Whindersson Nunes deixou a internet em burburinho ao fazer um comentário em uma live da cantora Luísa Sonza, nesta terça-feira (14). O comediante elogiou sua ex-esposa, durante publicação ao vivo dela, enquanto a loira se maquiava, e virou assunto nas redes sociais.

“Tá linda você”, escreveu o comediante nos comentários da live.

Legenda: Tá linda você”, escreveu o comediante nos comentários da live Foto: Reprodução/Instagram

Uma fala, aparentemente simples, mexeu com os fãs do ex-casal, que ainda torcem muito por eles dois juntos. “Talvez o tempo deles não era agora, mas um dia vem, estarão mais amadurecidos mentalmente e aprendido o que era preciso, pra daí sim se reencontrarem e permanecerem”, comentou uma internauta, num site de fofocas.

“Acredito na volta deles”; “Poderiam voltar né”; “Ultimamente ele está em todas as lives”; "Eles tão deixando a gente sonhar”; ”Eu sinto cheiro de amor”, foram alguns outros relatos deixados pelos fãs da dupla.

Veja também

Recentemente a cantora confessou, durante uma participação no canal da drag queen Bianca DellaFancy, que foi ao ar em 3 de novembro, que o humorista foi o grande amor da vida dela. "A gente se fala sempre, sou apaixonadinha [por Whindersson]. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, acho que isso não é novidade para ninguém. A gente se dá superbem", disse.

Em seguida, acrescentou: "Anteontem liguei pra ele e ele não me atendeu. Aí, no outro dia, mandei áudio e ele ainda me ignorou. Liguei para ele e perguntei: 'O que você estava fazendo que não me atendeu?'. Aí ele falou: 'Não estava te ignorando não, estava com uma menina'", contou, revelando que segue tendo ciúme de Whindersson.

Lembrando que Luísa Sonza e o comediante ficaram juntos por cerca de quatro anos, sendo quase dois anos casados. Começaram a se relacionar em 2016 e anunciaram o término em 2020.