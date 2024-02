Novo namorado? Luísa Sonza aparece em foto com médico em clima de romance

A cantora Luísa Sonza foi descoberta em foto no Instagram abraçada com suposto novo affair, Luis Ribeirinho, nessa quinta-feira (15). Segundo o jornalista Leo Dias, o jovem é estudante de medicina na Alemanha e passou o feriado de Carnaval no Brasil.

Em postagem na rede social, uma referência ao Dia de São Valentim (Dia dos Namorados), celebrado mundialmente dia 14 de fevereiro, chegou a ser escrita na foto do casal: "My valentine".

Apesar de não assumir oficialmente o relacionamento, a gaúcha chegou a afirmar, em show no Recife, no último fim de semana, que "já estava com outro" após a plateia gritar xingamentos contra o ex-namorado dela, Chico Moedas.

Médico se capacita em cirurgia plástica

Legenda: Luis Ribeirinho chegou a trabalhar como modelo Foto: Reprodução/YouTube

Luis Ribeirinho vive na Alemanha e faz residência médica em cirurgia plástica. O jovem é de uma conhecida família de médicos em Portugal.

Segundo o portal Metrópoles, além de profissional da saúde, Luis também já trabalhou como modelo para as agências Central Portugal e Karacter Agency.