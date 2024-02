Show de Lexa é cancelado por prefeitura no RJ pela curta duração; cantora relata atraso

A cantora Lexa teve pagamento de show cancelado pela Prefeitura de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, após realizar apresentação de 40 minutos no Carnaval do município. Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura afirmou que deve solicitar explicações sobre "o show mais curto da história da cidade".

Na nota, a Prefeitura afirmou que a artista não teria respeitado os fãs durante show no evento BaDoPi Folia 2024, realizado no campo do Royal Sport Club. "Repudiamos qualquer atitude desrespeitosa durante este evento, uma vez que todos os compromissos foram honrados com todos os artistas. Todos eles receberam antes da entrada ao palco", diz o texto.

Lexa, entretanto, negou as acusações de que não tenha se dedicado no show aos fãs: "Tirei foto inclusive com o prefeito, que foi o primeiro a chegar no camarim", declarou a cantora, ressaltando que atendeu bem quem compareceu.

Segundo a artista, o palco teve problemas de entrega, e falhas na estrutura foram detectadas, o que teria contribuído para o atraso no início da apresentação. Ela também negou qualquer má conduta.

"Falaram que não tirei foto com as pessoas, lógico que tirei. Vi que estava atrasando e eu disse que precisava tirar, pois eu tenho uma vida depois com mais coisas a fazer. Mas o show foi lindo", finalizou.