Quando segredo de Buba será revelado para José Inocêncio em 'Renascer'? Veja o que se sabe

Buba, personagem da atriz Gabriela Medeiros na novela "Renascer", é uma mulher trans. A nova versão da personagem foi apresentada ao público na segunda fase do folhetim e difere da versão original da trama, quando ela era uma pessoa intersexo.

Por enquanto, o segredo da personagem foi revelado apenas a seu par romântico, José Venâncio. A expectativa do público agora é para saber como o pai, José Inocêncio, e os irmãos do publicitário vão reagir a essa informação.

Na versão original da novela, exibida em 1993, o médico José Augusto é o primeiro a descobrir sobre Buba. Para os demais familiares e personagens, o segredo é revelado pela própria mocinha, mas somente após a morte de José Venâncio. O desenrolar da narrativa deve ser o mesmo mostrado no remake.

Veja também

O que é intersexo?

Segundo definição da Intersex Human Rights, a pessoa intersexo é aquela que possui características sexuais congênitas e que não se enquadram nas normas médicas e sociais usadas para definição de corpos femininos ou masculinos.

Indivíduos que fazem parte desse grupo podem aparentar ser de um sexo, mas apresentar cromossomos, órgãos genitais, hormônios e outras características reprodutivas de outro.

O que é trans?

O termo é diferente de intersexo. Uma pessoa trans ou transgênero é aquela que não se identifica com o sexo biológico atribuído no nascimento. Nesse caso, o indivíduo usa da autoidentificação para afirmar o gênero com o qual mais se sente representado.