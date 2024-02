Mulher trans em 'Renascer', veja as mudanças de Buba em relação à primeira versão da novela

A novela "Renascer", exibida pela Rede Globo na faixa das 21h, já chegou à segunda fase e apresentou, na quarta-feira (7), os novos personagens da trama. Buba (Gabriela Medeiros) foi uma delas, trazendo uma nova versão da personagem que, em 1993, era uma pessoa intersexo e, agora, foi apresentada como uma mulher trans.

Na novela original, exibida em 1993, Buba era citada como hermafrodita. O termo, entretanto, não é o correto, justamente por possuir uma conotação pejorativa. Atualmente, se utiliza 'intersexo', incluindo a letra 'i' na sigla LGBQTIAP+.

O que é intersexo?

Segundo definição da Intersex Human Rights, a pessoa intersexo é aquela que possui características sexuais congênitas e que não se enquadram nas normas médicas e sociais usadas para definição de corpos femininos ou masculinos.

Indivíduos que fazem parte desse grupo podem aparentar ser de um sexo, mas apresentar cromossomos, órgãos genitais, hormônios e outras características reprodutivas de outro.

O que é trans?

O termo é diferente de intersexo. Uma pessoa trans ou transgênero é aquela que não se identifica com o sexo biológico atribuído no nascimento. Nesse caso, o indivíduo usa da autoidentificação para afirmar o gênero com o qual mais se sente representado.

Buba em "Renascer"

Na versão atual de "Renascer", Buba é interpretada pela atriz Gabriela Medeiros, que é uma mulher trans e vive o primeiro papel na TV aberta. Em entrevista ao gshow, a artista até falou sobre a mudança na trama: "A ideia não é tirar uma questão, mas sim adicionar novas camadas e trazer o assunto da diversidade, o assunto de gênero sob uma nova perspectiva que permita que mais discussões sejam feitas", disse.

Já na versão original, Buba era uma pessoa intersexo e foi interpretada pela atriz cisgênero Maria Luisa Mendonça. A personagem foi designada menino no nascimento, mas desenvolveu características femininas na puberdade.