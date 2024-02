Quem era Eliana na primeira versão de 'Renascer'? Relembre história da personagem

Eliana foi uma das personagens que mais causaram na trama de "Renascer" na primeira versão. Amada e odiada na mesma proporção pelos fãs do folhetim, quem deu vida a ela, em 1993, foi Patrícia Pillar.

Qual a história de Eliana em 'Renascer'?

Eliana é uma mulher que não planeja ter filhos e por isso vive em pé de guerra com o marido José Venâncio, que sonha em ser pai. No remake da novela, o casal é interpretado pelos atores Sophie Charlotte e Rodrigos Simas.

Foto: Divulgação/TV Globo

Ao longo da história, José Venâncio trai a esposa com Buba (Gabriela Medeiros). Com raiva por ser trocada, Eliana se envolve em vários relacionamentos, mas decide não desistir do marido e acabar com a amante.

Na primeira versão, a personagem de Buba era uma pessoa intersexo. No remake, Buba é uma mulher trans.

Legenda: Buba (Maria Luisa) e (Gabriela Medeiros) nas duas versões Foto: Divulgação/TV Globo

O que acontece com Eliana na primeira versão?

Em 1993, Eliana passou por dificuldades até chegar a um final feliz. Após a morte do marido, ela se relaciona com o coronel Teodoro (Herson Capri), que no remake se chama Edígio (Vladimir Brichta). No entanto, segue gostando do outro.

Damião (Jackson Antunes/Xamã) chegará na trama para matar e ser o par de Eliana. O casal terminará junto, após a mulher herdar as terras de Teodoro/Egídio.