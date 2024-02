Nasce Luna, filha de Mirella Santos da dupla Gêmeas Lacração: 'Presente do céu'

A influenciadora digital Mirella Santos, das 'Gêmeas Lacração' com MC Loma, deu à luz Luna, sua primeira filha, fruto do casamento com Gabriel Farias. O nascimento da criança foi anunciado pela artista nesta quarta-feira (7), por meio de publicação nas redes sociais.

No post, a influencer mostrou as primeiras fotos da bebê em seu colo na maternidade, logo após o nascimento. "Como um presente enviado do céu… Luna", escreveu ela na legenda.

Veja publicação

Diversos fãs, amigos e famosos desejaram felicitações pelo nascimento da pequena Luna. Nos comentários, Valesca Popozuda disse: “Own. Saúde”. Gabi Martins escreveu: “Que Deus abençoe muito. Princesa”. E a irmã, Mariely Santos se declarou: “Titia te ama”.