Deolane Bezerra é investigada após postar foto com cordão de chefe do tráfico

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra está sendo investigada pela Polícia Civil após publicar uma foto na madrugada de quarta-feira (14), usando um cordão de ouro do chefe do tráfico do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. As informações são do g1.

Segundo o delegado Rodrigo Coelho, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Polícia irá investigar qual a relação de Deolane com Thiago da Silva Folly, conhecido como TH, e se ela recebeu dinheiro para fazer presença VIP.

Através do Instagram, a influenciadora falou sobre o assunto. "Fui no Complexo da Maré ontem, tava lá no baile da Disney", iniciou. "Fui bem recebida, não gastei um real", afirmou.

Veja também

"Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim, tiraram, e poucas, eu sou isso. Eu vim da favela e vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas e eu vou mesmo. Sou artista. Tem que aceitar. Deixa eu viver, vão cuidar da vida de vocês", declarou.

Quem é TH

TH é uma das principais lideranças do tráfico do Complexo da Maré, formada por 16 comunidades.

Uma reportagem do Fantástico exibida no ano passado mostrou imagens em que Thiago aparece usando o mesmo cordão de ouro que Deolane apareceu vestindo no baile da Disney.