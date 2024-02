Festa do líder do BBB 24 é marcada por climão entre casal e choro de Davi; veja resumo

A segunda festa do líder do BBB 24 animou os confinados, na noite de quarta-feira (14). Lucas Henrique, o dono do evento, escolheu a temática escolar para curtir no reality. Além de muita comida, a madrugada contou com climão de casal, além do choro de Davi ao lembrar da companheira.

Matteus e Deniziane tiveram uma conversa séria sobre uma situação que aconteceu antes do evento, e a DR acabou envolvendo outros confinados. O assunto rendeu ao longo da noite, mas os dramas dos participantes não pararam por aí.

Veja também

Em conversa com Alane, a fisioterapeuta revelou ter medo de se atrapalhar com o romance dentro do reality e confessou: "Acho que não estou sendo recíproca com tudo aquilo que ele me dá".

Matteus comentou o assunto com Davi e observava a conversa das sisters de longe: "Está falando de mim, sem falar comigo", reclamou o estudante de Engenharia Agrícola;

O brother destacou que não pretendia aceitar um possível pedido de desculpas de Deniziane.

Davi cai no choro

Legenda: Baiano chorou ao lembrar da companheira Foto: Reprodução/TV Globo

Durante a festa do líder, Davi e Raquele dançaram na pista de dança ao som de "Te Amo Demais", de Marília Mendonça.

O brother não conseguiu conter as emoções e caiu no choro, sendo consolado por Raquele, Isabelle, Leidy Elin e Matteus.

Até Fernanda aconselhou o baiano, que admitiu estar com saudades da namorada: "Sei que quem gosta de mim está lá esperando por mim, e é isso que me conforta".

Aliança no jogo

Os amigos Davi e Isabelle também reforçaram a amizade durante a festa. O baiano se aproximou da manaura para conversar sobre a relação dos dois e dos comportamentos dentro da casa, após voltarem juntos do paredão que eliminou Marcus Vinicius.

O brother desabafou sobre os atritos com Yasmin e Rodriguinho: "Pessoas que me feriram... As marcas continuam em mim". E Davi aproveitou para reafirmar a aliança com Isabelle: "Se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói".