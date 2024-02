Quem saiu do BBB 24? Marcus Vinicius é o 8º eliminado com 84,86% dos votos

Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 24 com 84,86% dos votos. O resultado foi divulgado ao vivo nesta terça-feira (13) durante o programa. Também estavam na berlinda Davi e Isabelle.

Ele foi parar no paredão após ser o segundo mais votado pela casa na última formação, que ocorreu no domingo (11). O comissário de bordo disputava a berlinda com Davi e Isabelle, que tiveram 12,07% e 3,07% dos votos, respectivamente.

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

A formação do confronto começou com a escolha do anjo Michel. O brother, que também estava imune, decidiu dar o colar de imunidade para Giovanna. O líder da semana, Lucas Henrique, indicou Davi direto para o paredão, sem chance de Bate e Volta.

A partir de então, entrou em ação a dinâmica do voto aberto. Fernanda, Marcus Vinicius e Wanessa Camargo foram os mais votados. Por conta da dinâmica da semana, Lucas salvou Wanessa e indicou Isabelle para o paredão, pelo fato de apenas três participantes terem recebido votos. Fernanda se salvou na Prova Bate e Volta.

VEJA A MÉDIA DE VOTOS

DAVI

Média: 12,07%

Voto Único: 10,90%

Voto Torcida: 13,25%

ISABELLE

Média: 3,07%

Voto Único: 3,16%

Voto Torcida: 2,98%

MARCUS VINICIUS

Média: 84,86%

Voto Único: 85,94%

Voto Torcida: 83,77%

VALOR DO PRÊMIO

O BBB 24 começou com o valor zero e irá aumentar progressivamente a cada semana. Às terças-feiras, o eliminado gira a roleta da Stone, que tem valores de R$ 0 até R$ 250 mil. O valor sorteado será acrescentado ao prêmio.

EVOLUÇÃO DO PRÊMIO ATÉ O MOMENTO:

Lucas Pizane girou a roleta no dia 16 de janeiro e garantiu R$ 250 mil;

Vinicius girou a roleta no dia 23 de janeiro e acrescentou R$ 50 mil ao prêmio;

Luigi girou a roleta no dia 30 de janeiro e acrescentou R$ 250 mil ao prêmio;

Juninho girou a roleta no dia 6 de fevereiro e acrescentou R$ 200 mil ao prêmio;

Marcus Vinicius girou a roleta no dia 13 de fevereiro e acrescentou R$ 100 mil ao prêmio.

Valor total acumulado: R$ 850 mil