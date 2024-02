Luiza Brunet envia mensagem à direção do BBB 24 por achar Yasmin deprimida

A empresária e ativista Luiza Brunet afirmou ao jornal Extra que enviou uma carta à direção do Big Brother Brasil 2024 por preocupação com a saúde mental da filha, Yasmin Brunet. Assinante do pay-per-view e acompanhando tudo o que acontece dentro da casa mais vigiada do país, ela diz ter percebido Yasmin "muito deprimida".

A mãe se diz preocupada, vendo a filha apática e dormindo demais. "Ela não é assim, é muito ativa. Ama o sol, mas não tem aproveitado os dias bonitos. Percebo que o comportamento dela mudou. Quando Rodriguinho fala, Yasmin já demonstra insatisfação em sua fisionomia, mas não verbaliza. Ela está fraca", lamenta.

Sobre o quadro de compulsão apresentado por Yasmin, Luiza comenta que acompanhou esse processo em outras fases da vida da filha e que acredita ser importante que o programa coloque luz nestas questões, mas não da forma que Rodriguinho fez.

"Ele passou de todos os limites, foi constrangedor. No Brasil e no mundo, a gente vê milhões de pessoas obesas, enquanto outras milhões passam fome. Falar sobre isso é, sim, importante, mas não criticando o corpo alheio, dizendo que a menina vai “sair rolando”, indigna-se.

Luiza ainda revela que após a entrada de Yasmin no BBB e seus posicionamentos o número de seguidores no seu Instagram subiu de 824 mil para 1,1 milhão. Ela diz ainda não saber qual é a real razão deste movimento e reforça que ver a filha sendo julgada e passando por privações é muito dolorido.