Davi saiu do BBB 24? Entenda o que está acontecendo com o brother

Davi ameça desistir do BBB 24 neste domingo (11). O brother anunciou a decisão logo no começo desta manhã, em desabafo com Isabelle. "Não aguento mais, não dá mais, vou arrumar minhas coisas e vou embora. Vou apertar (o botão), entrar no confessionário e vou embora. Pra mim não dá mais sinceramente", disse o participante.

No sábado (10), Davi chegou a receber atendimento médico por sintomas que indicavam suspeita de dengue. Na manhã de hoje, ele disse estar se sentindo melhor, mas chegou a relatar dores no corpo, diarreia e outros incômodos que estava sentindo.

Veja também

Enquanto conversavam na sala, Isabelle chamou Davi para sair, pegar um sol e tomar banho de piscina para relaxar. Na área externa, ele manteve o tom de desistência.

"Aqui, tô sendo o Davi manipulador, o Davi mentiroso, o Davi que ninguém quer olhar na cara e dar bom dia. Não quero que as pessoas tenham um sentimento ruim de mim. Tentei passar, mas não consegui. Elas viram algo em mim e viram que eu podia ir para a final e quiseram ver se eu desistia. Se queriam, elas conseguiram, vou deixar pra elas disputar aí o prêmio. Não quero colocar minha integridade, minha saúde física, minha oportunidade de viver na terra por R$ 3 milhões", disse ele.

Legenda: Davi entrou no confessionário após desabafo com Isabelle, mas voltou para a casa Foto: Reprodução/BBB

O brother tem sido alvo de conflitos com outros participantes, como Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e MC Bin Laden.

Isabelle tem tentado dissuadi-lo, dizendo que ele não estava sozinho e que o fato de ter ficado no quarto isolado pode tê-lo deixado mais suscetível.

"Não vou falar com a psicóloga, já tô decidido, não vai ter paredão, acabou, mais uma semana pra eles de graça", disse Davi.

Após o brother tomar banho de piscina e voltar para a casa, ele entra no confessionário ao ser chamado. As câmeras pararam de mostrar Davi e Isabelle e ficaram exibindo os quartos com os demais participantes dormindo.

Pouco depois, Davi volta do confessionário, abraça Isabelle e vai tomar banho de piscina. No lado externo, ele segue repercutindo a situação do jogo com Isabelle, mas dá sinais de que pode mudar de estratégia.

"Muita treta pra brigar, muita briga pra acontecer, o pau vai quebrar ainda aqui, próximo sincerão vou descascar a madeira", disse ele.

Conversa com Lucas

Primeiro a acordar após toda a crise com Davi, Lucas foi o primeiro alvo do brother na tentativa de esclarecer alguns problemas que teve com participantes. Eles voltaram a falar sobre o episódio em que Davi chamou Lucas de "calabreso".

Ele voltou a dizer que não teve intenção de usar o termo de forma pejorativa, Lucas disse acreditar que ele não teve a intenção. Ambos disseram estar tudo bem e que seguiriam sendo adversários no jogo. Davi pediu desculpas, e Lucas desejou melhoras para Davi.