Davi tentou beijar Isabelle? Entenda momento do BBB 24 que dividiu opiniões e causou polêmica

Um vídeo com uma suposta tentativa de beijo que Davi teria tentado dar em Isabelle na casa do BBB 24 gerou polêmica nas redes sociais. A imagem com a cena chegou a ser postada por Dado Dolabella, namorado de Wanessa Camargo, que provocou a direção do programa pedindo a expulsão do motorista.

Na gravação, o baiano apareceu no quarto Fada ao lado de Isabelle, que estava deitada na cama. Enquanto conversava com a sister, Davi foi até a cama para apertar as bochechas da amiga, aproxima seu rosto do dela que repreende, abaixa a cabeça e diz: “Ai, maninho, não aperta minha bochecha. Fica apertando a bochecha dos outros". Ele segue dá um beijo em sua cabeça antes de se afastar.

Dado Dolabella provoca direção do BBB

Nas redes sociais, a atitude causou polêmica. Dado Dolabella, cantor e namorado de Wanessa Camargo, que também está confinada, pediu a expulsão de Davi do BBB 24 por assédio.

“Depois de gíria regional, vem aí adultério regional. Por muito menos Mc Guimê foi expulso. E aí, Boninho? O Careli não teve medo de expulsar a queridinha do público em A Fazenda. Já chutou o balde mesmo?”, escreveu na legenda da postagem.

Alguns usuários de redes sociais reiteraram a interpretação de Dado e endossaram o coro pela expulsão do motorista, afirmando ser uma atitude desrespeitosa. Já outros destacam que a atitude não configura nenhum assédio e se trata de um momento de carinho entre amigos.