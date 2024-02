Mulher de Davi, do ‘BBB 24’, sobe em trio elétrico e vira celebridade em Salvador

Com a popularidade de Davi, no “BBB 24”, Mani Reggo, esposa do brother, também virou celebridade em Salvador. Na sexta-feira (9), ela subiu no trio elétrico ao lado da Timbalada, durante o Carnaval, e tirou fotos e fez vídeos com pessoas que estavam curtindo as festa.

Na última terça-feira (6), ela também desfilou em um evento de lançamento do Carnaval e foi muito aplaudida.

“Depois de passar o dia na barraca, tive um momento diva. Foi a estreia na passarela de lançamento do carnaval de Salvador, uma honraria soteropolitana na maior festa do mundo. Obrigada por todo carinho recebido”, escreveu ela no Instagram.

Mani é dona de uma barraca de lanches na cidade, mas já tem apostado na carreira de influenciadora. No Instagram, é seguida por 452 mil pessoas, número maior do que participantes do próprio “BBB 24”, como Fernanda, que tem 423 mil, e Pitel, com 323 mil.

Recentemente, Mani completou 42 anos e mudou o visual, colocando madeixas mais longas.