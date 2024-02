Músico Erivaldinho do Acordeon morre após tratamento contra câncer

O cantor, sanfoneiro e compositor Elisaldo Santos de Oliveira, conhecido por Erivaldinho do Acordeon, morreu aos 47 anos, na tarde de quarta-feira (14), em Belo Horizonte (MG). Segundo o G1, o sergipano estava internado em um hospital em Belo Horizonte. Ele tratava um câncer de intestino desde 2018.

O corpo do instrumentista será sepultado em Sergipe, mas ainda não há informações sobre data e horário.

Irmão dos cantores Mestrinho e Thais Nogueira, Erivaldinho também iniciou a carreira no forró, mas avançou pelo sertanejo, tocando com grandes nomes da música como Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Tierry. Erivaldinho gravou ainda com bandas como Limão com Mel, Mestre Zinho, Amorosa, Rogério e Daniel Diau.

Quem era Erivaldinho?

Natural de Nossa Senhora da Glória, no Sergipe, Erivaldinho cresceu em Carira. Autodidata, começou a tocar sanfona com sete anos de idade ouvindo o pai.

Ainda na adolescência, se mudou para Aracaju, onde iniciou a carreira profissional e gravou com a banda Calcinha Preta.

Em 2002, foi viver em São Paulo, mas atualmente morava em Belo Horizonte, onde seguia em carreira solo. Erivaldinho era casado e deixa dois filhos.