Músico Rogerinho, do Revelação, mostra curativo após ser esfaqueado: 'Zé Inocêncio do corpo fechado'

O músico Rogerinho, do Revelação, foi mais uma vítima da violência neste Carnaval. Enquanto saía de um bloco de Carnaval em Salvador, no qual havia se apresentado com o seu grupo, ele foi assaltado e esfaqueado. Nas redes sociais, Rogerinho mostrou o curativo na mão, tranquilizando fãs e familiares que o apoiaram neste momento.

"Passando aqui para agradecer o carinho e a preocupação de vocês. Estou bem na medida do possível. Não reaja a assalto. Machuquei minha mão, tomei uns pontinhos. Daqui a pouco estou 100%. Sou meio inconsequente de vez em quando, mas que isso sirva de lição para mim e para todos. Estou aqui no hotel com a rapaziada. Não dá para tocar, mas vou ficar por aqui com eles", disse o percussionista.

A assessoria de imprensa do grupo Revelação, informou que o assalto ocorreu por volta de 5h da manhã desse domingo (11). Na ocasião, todos os pertences de Rogerinho e Mauro Jr. foram levados pelos criminosos.

O percussionista foi ferido na mão com uma faca ao entrar em luta corporal com um dos assaltantes. Ele foi encaminhado a um hospital onde levou seis pontos na mão. O músico também sofreu ferimentos superficiais nas costas. Apesar do susto, ele passa bem, e a agenda do grupo não foi afetada, porém, ele não poderá tocar nos próximos dias.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia afirmou que foi registrada, na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), "uma ocorrência de roubo majorado contra dois músicos de uma banda de samba que se apresentou no circuito Osmar". A Delegacia de Proteção ao Turista vai apurar o caso.

Apoio de amigos e familiares

DJ Magrão, amigo de Rogerinho, em seu Instagram compartilhou uma ligação por vídeo dos dois e também tranquilizou os fãs. Fazendo uma brincadeira e referência a novela "Renascer", Magrão diz que Rogerinho é "Zé Inocêncio tem corpo fechado". "Nosso bom samba continua firme e forte. Vamos 'Revela'".

A filha de Rogerinho também compartilhou seu carinho após o susto: "Te amo, pai", escreveu Rafa Farid no Instagram.