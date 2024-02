Grupo Revelação é assaltado em Salvador e um dos integrantes é esfaqueado

O grupo Revelação passou por um susto no domingo (11), por voltas 5h da manhã, após apresentação no bloco Vem Sambar, no tradicional circuito de Campo Grande, em Salvador.

Dois dos integrantes da banda, Mauro Jr. e Rogerinho, foram abordados por suspeitos e tiveram os pertences roubados – celulares, documentos e dinheiro. O músico Rogerinho acabou sendo esfaqueado durante o assalto, ao tentar reagir, e foi levado a um hospital da cidade.

De acordo com comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do grupo, Rogerinho levou seis pontos em uma das mãos, além de ter tido cortes superficiais nas costas. Ele passa bem e já está se recuperando em casa. Ainda segundo a nota oficial, a agenda do grupo seguirá normalmente após o ocorrido.