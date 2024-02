Ator de ‘Vai Na Fé’ sofre acidente de trânsito e é internado em Salvador

O ator, diretor e produtor carioca Orlando Caldeira, conhecido por viver Anthony Verão na novela "Vai Na Fé", da Rede Globo, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (11), em Salvador. Ele está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). As informações são g1.

Segundo o portal, a informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado, responsável pela administração do hospital.

Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente, nem sobre o estado de saúde do artista. Os boletins médicos são disponibilizados exclusivamente para familiares, de acordo com a Secretaria de Saúde.

Orlando Caldeira postou nas redes sociais, horas antes, que iria ao circuito Barra-Ondina, no sábado (10), para acompanhar Margareth Menezes, cantora e compositora e atual ministra da Cultura.

O ator viajou a Salvador para curtir o Carnaval da cidade, um dos mais tradicionais do País. "É muito intenso, muita coisa, muita gente. É indescritível", afirmou, em um dos seus stories no Instagram.