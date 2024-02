Luísa Sonza usa fantasia para ironizar traição de Chico Moedas

A cantora Luísa Sonza usou uma fantasia com um chapéu de chifres enfeitados com strass, no sábado (10), para alertar os fãs sobre o show que faria no Maro Zero, em Recife.

Além de usar o chifre, o ensaio de fotos publicado pela artista foi feito em um banheiro, em referência ao fato de seu ex-namorado, Chico Moedas, tê-la traída em um banheiro de bar. Em uma das imagens, Luísa aparece tapando o nariz, dando a entender que o local estava com mau-cheiro.

Veja também

Nos comentários, os fãs da artista aparentaram gostar do deboche da cantora. “Gente, como ela representa”, escreveu uma pessoa. “Já dizia Shakira: as mulheres já não choram, as mulheres faturam”, publicou outra. “Ícone”, elogiou mais uma fã.

Chico

Também no sábado, Chico Moedas apareceu em um vídeo do youtuber Jon Vlogs dizendo não conhecer a música “Chico”, escrita por Luísa para o ex-namorado quando eles ainda estavam juntos. “Essa eu não conheço”, diz Chico no vídeo, enquanto ri. “Eu ia pedir uma palinha, mas…”, lamenta Jon Vlogs.