Fátima Bernardes e Túlio Gadelha passam "perrengue" em bloco em Olinda

O casal Fátima Bernardes e Túlio Gadelha curtiu o bloco A Mangueira Entra, em Olinda, no sábado (10). Eles se inspiraram em personagens da série “Round 6”, da Netflix, para aproveitar a folia, mas ainda assim foram reconhecidos por fãs.

No entanto, na hora de voltar para o Recife, a jornalista e o deputado passaram "perrengue" para conseguir um transporte. Em vídeo publicado no perfil do Instagram de Túlio, o casal comentou sobre a dificuldade.

“Estamos procurando um táxi, ônibus, qualquer coisa que nos leve para casa”, disse ele. “Eu não sei se levei mais tempo no bloco ou andando para procurar um táxi”, brincou Fátima.

A dupla é conhecida por suas fantasias para cobrir o rosto e aproveitar a folia como pessoas não públicas. Em outros anos, Fátima e Túlio se fantasiariam de médicos, Mulher Aranha e Gladiador e até Avatar.