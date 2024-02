Mileide Mihaile fala de logística para desfilar no Rio de Janeiro e em São Paulo

A influenciadora Mileide Mihaile é musa da Grande Rio pelo sexto ano consecutivo, e rainha de bateria em São Paulo pela Independente Tricolor. Ao “Extra”, ela contou que a logística para se dividir entre as duas cidades para os ensaios não é fácil e que precisa se “desdobrar”, além de contar com uma equipe de oito pessoas para ajudá-la.

“Preciso me desdobrar para estar nos ensaios de ambas as escolas, além de equilibrar com toda a minha vida profissional e a maternidade, mas sem dúvidas é um processo extremamente recompensador. Eu conto com uma grande base de apoio, em especial do meu filho que entende meu trabalho e me incentiva em tudo, assim como uma equipe que me ajuda para que tudo esteja alinhado em ambas as cidades”, disse.

“A equipe tem em torno de oito pessoas envolvendo profissionais em diversas áreas, desde stylist, maquiador, segurança, até minha assessoria, pessoal que cuida das filmagens, todos contribuindo para que minha participação no Carnaval seja ainda mais especial e eu sou muito grata ao trabalho de cada um, porque é graças a eles que essa dobradinha tão intensa é possível”.

Mileide ainda falou sobre pressão estética e que “já se julgou”. “Assim como muitas mulheres, eu já estive nesse lugar de me julgar, de cair em pressões, mas com o tempo fui desenvolvendo esse amor-próprio, esse cuidado comigo mesma. Em relação aos procedimentos estéticos, é fundamental compreender que cada pessoa tem seu próprio processo. Acredito que esse conceito de bem-estar está atrelado à nossa própria percepção de autoaceitação”.

A influenciada também comentou na entrevista sobre os gastos com fantasias para o Carnaval. Segundo ela, desfilar demanda investimentos significativos. “As fantasias, looks, ensaios e demais preparativos, tudo envolve custos, mas também tem marcas que ajudam, que fechamos parcerias. Então, é difícil chegar em um valor exato. Na verdade, acredito que quando colocamos ao lado da honra que é estar nesta festa tão linda, o valor acaba se tornando insignificativo. O prazer de estar na avenida não tem preço”.