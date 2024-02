Ana Paula Minerato desmaia no sambódromo antes de desfile: "Tomei um susto"

A ex-participante do reality show "A Fazenda" Ana Paula Minerato desmaiou, na noite de sábado (10), no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, antes de desfilar pela Gaviões da Fiel. Ao “Gshow”, ela explicou que foi diagnosticada com hipoglicemia, uma queda da taxa de açúcar no sangue.

Ana Paula recebeu socorro imediato do Samu e conseguiu desfilar após o susto. “Estou melhor. Deu tudo certo no final das contas, graças a Deus. Desfilei, foi bom. Estava com a glicemia baixa. Eles me deram refrigerante e bolacha, e consegui me recuperar. Mas eu tomei um susto”, contou.

Ela ainda admitiu ter comido pouco durante o dia. “Começamos o esquenta da bateria e foi maravilhoso, a energia já dominou o nosso corpo, a nossa mente, e passou assim. Acho que também fazia parte do nervoso. Quando começa a bateria e entra na pista é muito gostoso, porque esquece os problemas, né? Depois eu tomei mais um pouco de água”, disse ainda Ana, que é musa da Gaviões da Fiel.