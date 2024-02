Paolla Oliveira 'vira onça' com fantasia de rainha de bateria da Grande Rio; veja vídeo

Rainha de bateria da Escola de Samba Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira "virou onça" na primeira noite do desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro, nó último domingo (11). Ela usava uma máscara que sutilmente baixava e cobria seu rosto enquanto sambava pela avenida.

A máscara de onça tem olhos acesos e, também em um movimento sutil, subia, mostrando novamente o rosto da rainha de bateria, alguns segundos depois.

A fantasia de onça faz parte do enredo da Grande Rio "Nosso destino é ser onça", em alusão ao livro de Alberto Mussa. O animal, símbolo das narrativas míticas, representa as lutas e a cultura dos brasileiros.

"Transformadora, devoradora, do jeito que é o nosso enredo", disse a rainha de bateria da Grande Rio. Ao falar sobre o mecanismo que a fez virar e "desvirar" onça na avenida, ela brincou que "o controle é da onça". "Você acha que a onça vai dar o controle para alguém?", disse Paolla Oliveira.