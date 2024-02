Quanto tempo a escola de samba tem pra desfilar no Rio de Janeiro? Veja detalhes

Neste domingo (11), seis escolas de samba abrem o Grupo Especial do Rio de Janeiro, a partir de 22h. Cada escola tem entre 1 hora e 1 hora e 10 minutos para desfilar no sambódromo. A TV Globo exibe os desfile do primeiro dia após a edição do “BBB 24”.

Veja também

A Unidos do Porto da Pedra é a primeira escola, com o enredo: “Lunário Perpétuo: a profética do saber popular”. A agremiação retrata no desfile o “Lunário Perpétuo”, livro trazido ao Brasil com a colonização portuguesa. Famosas como Erika Schneider, Tati Minerato e Valesca Popozuda desfilam com a escola.

Em seguida, é a vez da Beija-Flor, prevista para começar às 23h, com o enredo “Um delírio de carnaval na Maceió de Rás Gonguila”. O desfile vai contar a história de Benedito dos Santos, que nasceu em Maceió, em 1905, através do encontro entre a realeza das Alagoas, da Etiópia e do carnaval. A ex-BBB Brunna Gonçalves é uma das celebridades que participa da escola.

A terceira escola de samba é a Salgueiro, entre 0h e 0h20, com. Enredo “Hutukara”. O desfile da escola de samba é inspirado no livro “A queda do céu - palavras de um xamã yanomami”, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. Viviane Araújo é a rainha da escola de samba. Além dela, participam do desfile nomes como Rafaella Santos, a irmã de Neymar, MC Rebecca e Cacau Protásio.

A previsão é que a Grande Rio entre no sambódromo a partir de 1h da manhã, com o enredo “Nosso destino é ser onça”. A escola se baseou no mito tupinambá descrito no livro “Meu destino é ser onça”, de Alberto Mussa, para o desfile. Paolla Oliveira é a rainha da Grande Rio. Regina Casé, Deolane Bezerra e Mileide Mihaile também desfilam pela escola.

Logo em seguida, é a vez da Unidos da Tijuca, entre 2h e 2h40, com o enredo “O conto de fados”, inspirada pelas obras “Ilíada” e “Odisseia”, de Homero, e “Os Lusíadas”, de Luís de Camões. A cantora Lexa é uma das celebridades que desfila pela escola.

Por fim, a atual campeã Imperatriz Leopoldinense, com o enredo “Com a sorte virada para a Lua segundo o testamento da cigana Esmeralda”. A apresentadora Fernanda Lima e a ex-BBB Rafa Kalimann desfilam com a escola no sambódromo.